Зеленский объяснил, как Украина попытается решить вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не предлагает замораживать проблему возвращения Крыма в состав Украины. Пока он хочет договориться с РФ о применении дипломатического формата решения этого вопроса в течение следующих 10-15 лет.

Об этом он заявил сегодня на встрече с украинскими журналистами. По словам президента, на данном этапе войны это самое лучшее решение. При этом он допускает, что может изменить свою позицию.

"Решать все споры с Россией пакетно – очень сложно и, я считаю, маловероятно. Некоторые вещи решать с танками на твоей территории, с ракетами или возможностью их прилетов невозможно. Никто тебя не услышит и правильно сделают. Потому что ракеты летят, а ты говоришь о чем-то", – объясняет Зеленский.

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Также президент добавляет, что не пойдет на компромиссы по вопросу целостности и суверенности Украины. "Наша главная позиция – уходите из нашей территории!", – констатирует он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, ситуации на Донбассе и гарантиях безопасности для Украины.

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