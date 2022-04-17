Зеленский: общество не хочет переговоров с Россией, подумайте о Буче, можем воевать и 10 лет

Украина не будет вести переговоры с Россией, если та продолжит выдвигать ультиматумы. Шансы на дипломатический диалог с каждым днем и с каждым новым преступлением оккупантов, о котором становится известно, снижаются.

Украинское общество все меньше хочет переговоров с государством, мечтающим стереть украинскую нацию с лица земли - и предпочитает выбрать пусть длительное, но сопротивление оккупантам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Глава государства подчеркнул, что всегда был готов к переговорам с агрессором ради мира. Однако ужасающие преступления российских оккупантов оставляют все меньше простора для дипломатии.

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"Как я уже говорил раньше, какова цена всего этого? Это люди. Многие люди, которых убили. И кто в результате за это все платит? Украина. Только мы. Для нас это действительно высокая цена", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что с каждым днем шансы на то, что переговоры с Кремлем могут завершиться подписанием мирного договора, исчезают. Ибо с каждым новым преступлением России, с каждым новым погибшим, замученным, обиженным соотечественником украинцы все меньше готовы говорить с агрессором.

"Шансы ежедневно уменьшаются. Вспомните Бучу, Волноваху, Бородянку, Мариуполь. Настает время, когда никто не хочет разговаривать. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры... Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет", – убежден Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению премьер-министра Италии Марио Драги, мирные переговоры с Россией вряд ли могут быть успешными. Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонки ему не имеют смысла.