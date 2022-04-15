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Зеленский об ударе по крейсеру "Москва": если армия России уменьшится, то это неплохо

Алексей Лютиков
Война в Украине 2022
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Зеленский об ударе по крейсеру 'Москва': если армия России уменьшится, то это неплохо

Президент Владимир Зеленский отреагировал на успешный удар Вооруженных сил Украины по российскому крейсеру "Москва". Глава государства назвал неплохим результатом уменьшение армии агрессора.

В то же время он подчеркнул, что его в первую очередь интересует то, что происходит с украинской армией. Об этом Зеленский рассказал в интервью BBC.

По словам Зеленского, ему все равно на то, что происходит в армии России, которая напала на Украине и блокирует Черное море. Однако он положительно отметил уменьшение войск страны-агрессора.

"Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками, меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну. То, что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", – сказал президент.

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