Зеленский об ударе по крейсеру "Москва": если армия России уменьшится, то это неплохо
Президент Владимир Зеленский отреагировал на успешный удар Вооруженных сил Украины по российскому крейсеру "Москва". Глава государства назвал неплохим результатом уменьшение армии агрессора.
В то же время он подчеркнул, что его в первую очередь интересует то, что происходит с украинской армией. Об этом Зеленский рассказал в интервью BBC.
По словам Зеленского, ему все равно на то, что происходит в армии России, которая напала на Украине и блокирует Черное море. Однако он положительно отметил уменьшение войск страны-агрессора.
"Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками, меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну. То, что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.
Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.
Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.
Вечером 14 апреля стало известно, что "Москва" догорает в Черном море. Флагман Черноморского флота РФ без успеха боролся с огнем, направляясь в Севастополь.
Чуть позже крейсер "Москва" пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование страны-агрессора.