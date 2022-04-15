Зеленский об ударе по крейсеру 'Москва': если армия России уменьшится, то это неплохо

Президент Владимир Зеленский отреагировал на успешный удар Вооруженных сил Украины по российскому крейсеру "Москва". Глава государства назвал неплохим результатом уменьшение армии агрессора.

В то же время он подчеркнул, что его в первую очередь интересует то, что происходит с украинской армией. Об этом Зеленский рассказал в интервью BBC.

По словам Зеленского, ему все равно на то, что происходит в армии России, которая напала на Украине и блокирует Черное море. Однако он положительно отметил уменьшение войск страны-агрессора.

"Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками, меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну. То, что происходит в армии Российской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо", – сказал президент.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.