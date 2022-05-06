Зеленский об "Азовстали": обстрелы и штурм не прекращаются, но герои не сдаются

Обстрелы металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе не прекращаются, однако украинские военные не сдаются и продолжают удерживать оборону. Гражданские и военные там находятся в самом аду.

О ситуации на "Азовстали" рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на благотворительном вечере Brave Ukraine, транслировавшемся в эфире единого информационного марафона "UAвместе". Он подчеркнул, что сейчас необходимо и очень важно как можно быстрее вывезти оттуда гражданских – женщин и детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Много детей, которые там остались. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом..." – рассказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина ожидает действенного режима "тишины".

"Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, которые держат оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они держат позиции", – заверил лидер страны.

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Напомним, по состоянию на 5 мая в Мариуполе продолжался штурм российскими оккупантами территории завода "Азовсталь". Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту.

"Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода", – отметили в полке "Азов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 мая отменили митинг, который планировали провести родные защитников Мариуполя. Воины уже более 70 дней в полном окружении защищают город от оккупантов. Правоохранители объяснили отмену акции соответствующим положением закона о военном положении.