Зеленский о зверствах оккупантов в Буче: у людей были отрублены головы и конечности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Буче российские оккупанты насиловали, пытали и убивали мирное население. У некоторых погибших отрублены конечности и головы.

Об этом он рассказал в эфире австралийского телеканала Nine Network. По словам главы государства, после увиденного в освобожденных населенных пунктах Киевщины, он испытывал ненависть, желание мести и непонимание, как такое можно было сотворить.

"Это первое ощущение. Потом спадает эмоция и приходит непонимание – как можно так относиться к людям, в целом к человечеству. Как можно было замучить такое количество? Даже, если они считают нас врагом, то к чему здесь гражданские люди? Если ты войско считаешь врагом", – делится Зеленский.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские военные, которые больше месяца контролировали отдельные населенные пункты Киевской области, издевались над местными жителями. Доказаны сотни преступлений против мирных людей, в том числе пытки, изнасилования, избиения и убийства.

После освобождения в регионе нашли несколько братских могил, где были похоронены сотни людей. Но, не смотря на это, множество трупов лежали прямо посреди улиц. Некоторые мировые лидеры назвали подобные действия Кремля геноцидом украинского народа.