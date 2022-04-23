Зеленский о трибунале для РФ: все в мире знают, кто виноват

В субботу, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский дал пресс-конференцию касательно войны в Украине. Во время общения с журналистами в Киевском метрополитене глава государства заявил, что все россияне, которые давали команду на уничтожение людей, предстанут перед трибуналом.

По его словам, это станет последним гвоздем в политике страны-агрессора. Мероприятие транслировалось в эфире национального телемарафона.

"Все точно предстанут перед трибуналом, перед судом - все, кто отдавал эти позорные приказы об уничтожении людей, детей, всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю", - сказал президент.

Он отметил, что международный процесс может идти годы, но украинцы точно дождутся решения такого суда.

Видео дня

"Мы подождем, а если такие, как я не дождутся, то наши дети точно дождутся, поверьте", - сказал Зеленский.

Глава государства также уточнил, что Украина в этом контексте сейчас работает с партнерами, в частности, уже созданы совместные следственные группы.

"Мне все равно как будет называться трибунал, всех граждан не интересует название – нас интересует результат этого трибунала. Будет это Гаага, Украина или другое. Не в названии дело. А в количестве лет. Какому количеству людей дадут какое количество лет за решеткой. Процесс идет. Я вижу огромную поддержку в этом направлении. Все хотят наказать виновных, и все понимают, кто виноват", - отметил президент.

Отметим, что адвокаты Российской Федерации в Международном суде ООН отказались от сотрудничества с оккупантами. В частности, по делам против России, начатым Украиной.

По данным Министерства юстиции, по состоянию на 28 марта уже 42 страны обратились в Международный уголовный суд из-за военных преступлений российских оккупантов в Украине. Лицам, которых суд признает виновными, грозит продолжительное лишение свободы.

Напомним, Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ приступила к расследованию военных преступлений России на территории Украины. Однако, пока Путин остается действующим президентом России, он не может предстать перед уголовным судом в Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мэйджор призвали создать новый международный трибунал для расследования действий президента РФ Путина в Украине. Петицию о создании суда подписали уже 140 человек.