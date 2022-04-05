Зеленский о судьбе Мариуполя: для нас это жизнь, город, а для оккупантов медалька, которую они хотят повесить себе на грудь

Украина борется за сохранение жизни каждого украинца, в том числе, в уничтожаемом оккупантами Мариуполе. Для нашего государства важны мариупольцы и сам город.

Для России же Мариуполь - это "медалька", которую оккупанты "хотят повесить себе на грудь". Об этом в интервью журналистам в ходе национального телемарафона сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, Россия сейчас стягивает свои войска в восточные регионы Украины. При этом что делать дальше, оккупанты, похоже, до конца не понимают: какой-то "большой стратегии" РФ не имеет. И потерпев поражение в других частях нашего государства, они пытаются захватить хоть что-нибудь.

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"Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область", - отметил Зеленский.

Он признал, что основной театр боевых действий сейчас перемещается именно на восток Украины. По словам президента Украины, чтобы достичь поставленных целей, российские оккупанты"будут сражаться за Донбасс".

"Мариуполь - это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, - это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", - сказал Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский объяснил, почему Лукашенко пытается избежать полноценного вступления в войну с Украиной: беларусский диктатор прекрасно знает, что народ Беларуси категорически против того, чтобы воевать с украинцами и хоронить своих военных из-за амбиций больного кремлевского правителя.

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