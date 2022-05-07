Зеленский о спасении защитников "Азовстали": привлечены влиятельные посредники

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к спасению украинских военнослужащих, находящихся на "Азовстали" в заблокированном и оцепленном российскими войсками Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и влиятельные государства. По его словам, Украина будет пытаться спасти своих героев путем дипломатии.

В обращении к украинцам в пятницу, 6 мая, по итогам 72-го дня войны с Россией, Зеленский отметил, что украинская сторона ведет переговоры о эвакуации защитников Мариуполя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Работаем также над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на "Азовстали". Вовлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства", – сказал президент.

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Он отметил, что при посредничестве ООН и Международного комитета Красного креста в течение дня из "Азовстали" было эвакуировано более 40 гражданских людей – женщин и детей. Они два месяца находились под обстрелами российских войск и прятались прямо под землей – в укрытиях.

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские власти не могут помочь защитникам Мариуполя военным путем – ближайшие силы ВСУ находятся, по меньшей мере, в 60 км от города, и они также под давлением противника.

Он подчеркнул, что Украина пытается найти политико-дипломатический путь спасения защитников украинского Мариуполя. По словам Арестовича, задействованы "первые лица всех крупных организаций, церквей и стран". Более того, как сказал Арестович, российскому диктатору Путину предлагали разные варианты разрешения ситуации, в том числе и лидеры государств, от которых он сильно зависит. Однако президент РФ не согласился.

По данным Генерального штаба ВСУ, на 72 сутки войны оккупационные войска России продолжают блокировать подразделения Сил обороны Украины в районе мариупольской "Азовстали" – враг возобновил штурм для взятия территории завода под контроль.

Как известно, тяжелые бои идут на территории завода уже четвертый день.

Защитники Мариуполя постоянно обращаются из окруженного города к мировому сообществу и украинским властям с просьбой сделать все возможное и невозможное для того, чтобы спасти оставшихся на территории "Азовстали" гражданских, а также сотни раненых украинских воинов.

Также они требуют эвакуации из заблокированного завода тел погибших украинских воинов: они должны быть похоронены, как того заслуживают настоящие герои, отдавшие свои жизни, но не предавшие родину и не нарушившие приказ.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые два эвакуационных автобуса, которые вывезли из "Азовстали" в Мариуполе 25 гражданских лиц, включая детей, прибыли в фильтрационный лагерь оккупантов в селе Безымянное на Донбассе, которое находится под контролем российских войск . Еще 23 человека находятся в пути.