Зеленский о ситуации в Мариуполе: без изменений максимально жесткая, россияне блокируют любые усилия

Ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой. Российские оккупанты продолжают мешать любым попыткам спасения мирных жителей.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, оккупанты успели вывезти из этого города в РФ десятки тысяч украинцев. Судьба этих людей остается неизвестной.

"Ситуация в Мариуполе остается без изменений максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей. Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска", – рассказал президент.

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Что касается обмена, который может позволить спасти защитников Мариуполя и мирных жителей, то Россия продолжает отмалчиваться. Зеленский призвал международных партнеров, которые имеют какие-либо связи с государством-агрессором, обратить внимание на поведение Кремля.

"Когда будет разрешаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Мариуполя заявляют, что российские оккупанты практически уничтожили металлургический комбинат "Азовсталь". На него враги уже несколько дней подряд сбрасывают сверхмощные бомбы. И террористов Путина не останавливает даже тот факт, что там прячется более тысячи человек мирного населения, в том числе женщины и дети.