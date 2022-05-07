Зеленский о ракетном ударе по музею Сковороды: не каждый террорист додумается до такого

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Национальному музею имени Григория Сковороды, что в Харьковской области. По его словам, не каждый террорист додумается до этого.

Об этом глава государства заявил в новом видеообращении. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

"Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, который жил в XVIII веке. Учил людей тому, что такое настоящее христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что рашисты каждый день совершают новые преступления, которые не вкладываются в голову у нормального человека.

"Прицельные ракетные удары по музеям – это даже не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они хотят принести и в другие европейские страны", - отметил он.

Президент также добавил, что по состоянию на субботу, 7 мая, захватчики разрушили или повредили уже около 200 объектов культурного наследия.

Напомним, в ночь на субботу, 7 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Национальному музею им. Григория Сковороды в Харьковской области. После прямого попадания снаряда начался масштабный пожар, охвативший все помещения. Здание было уничтожено.

Из-за вражеских обстрелов был ранен 35-летний сын директора музея. Этой ночью мужчина остался охранять помещение. Пострадавшего вытащили из-под завалов, с травмой ноги его госпитализировали в больницу.

Ранее в поселке Иванков на севере Киевской области в результате обстрелов российскими оккупантами сгорел историко-краеведческий музей. Там хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко. Ее работы спасли местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты разграбили музей-усадьбу Попова в Запорожской области. Захватчики разгромили все, что им помешало.