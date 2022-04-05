Зеленский о перспективах Украины в НАТО: если завтра нам предложат вступить – будем вступать

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы Украине предложили стать членом НАТО, то страна приняла бы это приглашение. Однако он подчеркнул, что этого не случилось и уже не случится.

Вместо этого, по словам президента, Украине необходимы конкретные гарантии безопасности. Об этом Зеленский рассказал в интервью украинским журналистам.

Глава государства отметил, что Украина намерена защищать себя и без Североатлантического альянса.

"Если завтра нам предложат вступить в НАТО – будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь", – рассказал Зеленский.

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Президент отметил, что страны-гаранты безопасности должны будут в кратчайшие сроки предоставить Украине оружие, а также ввести все необходимые меры для сдерживания агрессора.

"Нам не нужно 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренностям включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все, нам нужен круг государств, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие", – добавил президент.

Ранее Зеленский рассказал, что власти США на данный момент не готовы предоставить Украине гарантии безопасности в необходимом объеме. При этом Штаты продолжают финансово и дипломатически поддерживать страну в войне, начатой Россией.

Напомним, глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Турция и Германия готовы предоставить Украине гарантии безопасности. В частности, он приветствовал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы МИД Германии Анналены Бербок относительно поддержки предложенной Украиной конценпции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Британии заявили, что готовы стать гарантом безопасности Украины. Лондон стремится любым возможным для него способом помочь закончить войну, которую развязала Россия;

Президент Владимир Зеленский заявил, что Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в новой системе гарантий. Ее сейчас прорабатывают украинские власти с международными партнерами.

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