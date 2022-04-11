Зеленский о битве за Киев: нельзя говорить, что мы выиграли, но удержали и не отдали свое

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что рано говорить об окончательной победе украинских защитников в Киеве и области. Большое количество погибших в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других населенных пунктах Киевщины, находившихся под оккупацией российских фашистов, подвергает сомнению слово "победа".

Об этом президент заявил во время интервью CBS. Зеленский отметил, что, несмотря на то, что из области удалось выбить оккупантов, он не считает это окончательной победой. Украинцы удержали и не отдали свое, но о победе говорить рано.

"Я думаю, это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев, потом что-то проиграть, я так не могу оценивать. Я смогу об этом сказать, только когда мы победим в этой войне и освободим наши территории. Потому что Буча - это часть великого Киева. Если в Буче, Гостомеле и Ирпене были убиты люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли мы, я об этом не готов говорить", – отметил Зеленский.

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в Киеве остается угроза нападения российских оккупантов, столица продолжает жить в условиях военного положения. Несмотря на это, в столице принимаются меры по увеличению количества общественного транспорта, пытаясь одновременно не нарушить общую систему обороны города.

В понедельник, 11 апреля, для частных автомобилей открыли движение на Южном мосту. В частности, это было сделано для того, чтобы уменьшить пробки в городе. Также запустили еще четыре троллейбусных маршрута. Это №№ 6К, 24, 32Д, 34К.

Несмотря на военное положение, в Киеве продолжили движение по красной линии метро. Теперь поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".