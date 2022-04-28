Зеленский назвал цель ракетного удара по Киеву

Украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что ракетная атака по Киеву 28 апреля сразу после завершения переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем – это попытка унизить главу Организации и все, что с ней связано. Лидер государства-агрессора Владимир Путин демонстративно презирает международные институции.

Об этом президент заявил в своем традиционном вечернем обращении к нации. Он убежден, что подобное поведение Кремля требует мощной реакции всего мирового сообщества.

"Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – еще раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нельзя думать, что война уже заканчивается. Нам еще предстоит бороться, нам еще предстоит гнать оккупантов с нашей земли", – указал Зеленский.

Видео дня

В результате он заключил, что вопреки упорной атаке вражеских войск защитники ВСУ продолжают оказывать им достойный отпор. А украинское государство вместе с волонтерами делают все, что от них зависит, чтобы поддержать их в самой важной работе на сегодня.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, оккупанты ударили по Киеву ракетами как раз в тот момент, когда в столице проходил официальный визит генсека ООН Антониу Гутерриша. Сам он не пострадал, но ранения получили мирные жители.