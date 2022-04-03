Зеленский навестил раненых украинских героев-пограничников и вручил им награды. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых украинских пограничников. Они получили ранения, мужественно защищая Харьков, Чернигов и Гостомель.

Украинские герои получили из рук главы государства государственные награды. Фото раненых воинов опубликовал президент Зеленский.

"Наши пограничники мужественно и самоотверженно защищают рубежи нашего государства. Навестил украинских защитников, получивших ранения в боях за Харьков, Чернигов, Гостомель, а также в столкновениях с вражескими диверсионно-разведывательными группами. Скорейшего выздоровления, ребята!" – пожелал защитникам Украины президент.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский обратился к матерям российских солдат из-за резни в Киевской области. Он призвал их посмотреть на фотографии из Бучи, где русские солдаты замучили и казнили сотни мирных украинцев – и спросить себя, как из их сыновей выросли такие бездушные ублюдки.

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