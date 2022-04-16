Зеленский наградил государственными отличиями военных Госспецсвязи. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля встретился с военнослужащими Государственной службы специальной связи и защиты информации. Глава страны лично вручил специалистам госотличия за высококачественную работу.

О событии сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. "До войны мы привыкли в конце того или иного разговора спокойно говорить: "Будем с тобой на связи". И я никогда не думал, что эти же слова мы будем говорить уже по-другому – из-за войны", – сказал лидер государства, обращаясь к военнослужащим.

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Благодаря работе их ведомства, подчеркнул Зеленский, гражданские имеют надежную связь, среди прочего, с органами государственной власти.

Также очень важно, что наша страна с первого дня масштабной войны имеет современную, почти бесперебойную связь с западными партнерами.

По словам президента, это позволяет решать многие важные вопросы как на военном, так и на дипломатическом фронтах.

Зеленский поблагодарил связистов за службу, пожелал крепкого здоровья и подчеркнул: их семьи могут гордиться.

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