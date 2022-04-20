Зеленский наградил более 200 защитников Мариуполя, которые героически сражаются с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении военнослужащих Вооруженных Сил. Награды получили 286 защитников Украины.

229 из них – это военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями героически защищает город Мариуполь, находящийся в блокаде российских оккупантов. Об этом глава государства сообщил в ежедневном обращении к украинцам по итогам 55-го дня войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский поблагодарил всех бойцов, из последних сил героически обороняющих Мариуполь.

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"Максимальная благодарность от всего украинского народа и 36-й бригаде, и "Азову", и 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, и пограничникам, и добровольцам "Правого сектора", и 555-му военному госпиталю, полицейским, теробороновцам", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что ситуация в окруженном городе остается максимально жесткой. Российские военные продолжают мешать каким-либо попыткам спасения мирных жителей. Россия блокирует любые попытки Украины организовать гуманитарные коридоры.

Кроме того, оккупанты успели вывезти из этого города в РФ десятки тысяч украинцев. Судьба этих людей остается неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Мариуполя заявляют, что российские оккупанты практически уничтожили металлургический комбинат "Азовсталь". На него враги уже несколько дней подряд сбрасывают сверхмощные бомбы. И террористов Путина не останавливает даже тот факт, что там скрывается более тысячи людей мирного населения, в том числе женщины и дети.