Зеленский на саммите G7 назвал конечную цель Украины в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече лидеров государств, входящих в G7. Там украинский лидер назвал главную цель Украины в войне с Россией.

Украина добивается полного вывода российских войск со своей территории. Заявление Зеленского цитирует "Сегодня".

В ходе встречи лидеров G7, на которой обсуждались новые санкции против России, Зеленский сформулировал главную цель Украины в войне, развязанной Россией. Российские войска должны уйти со всей территории страны.

"Он (Зеленский. - Ред.) заявил, что конечная цель Украины – обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защитить себя в будущем", – сказано в официальном заявлении G7 по итогам встречи.

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Лидеры "Большой семерки" уверили Украину в лице ее президента в готовности поддерживать украинское государство и дальше, как в плане усиления обороноспособности, так и путем расширения сотрудничества в экономической, энергетической сферах и киберпространстве,.

"Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей неизменной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла защищать себя сейчас и сдерживать будущие акты агрессии. Мы продолжим нашу постоянную помощь ВСУ, продолжим поддерживать Украину в защите кибератак и расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности", - уверили лидеры G7.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава немецкого Бундестага прибыла в Киев и провела встречу с Зеленским.