Віртуальна зустріч українського президента Володимира Зеленського із лідерами країн групи G7 стала ще одної демонстрацією того, що цивілізований світ продовжує підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії. Під час цієї зустрічі лідери провідних держав світу підкреслили, що будуть і надалі збільшувати санкційний тиск на Росію, щоб примусити людиноненависницьку державу припинити свою агресію проти України. А президент Зеленський підкреслив, що метою цієї війни є звільнення всієї території України від російських загарбників. Всієї, я думаю, це означає ВСІЄЇ, а не те, щоб загарбники, як це пропонувалося під час першого раунду перемовин між Росією та Україною відійшли на лінію 24 лютого 2022 року. Тобто лінію, з якої почалася велика агресія путінської Росії проти України.

Варто нагадати, що частина українських територій - Крим і Донбас були окуповані росіянами ще 2014 року. Велика кількість українських громадян залишається заручниками жорстоких і підлих окупантів та їх кримінальних найманців. І, звичайно, для того, щоб повернути безпеку і мир і в Україну, і в Європу Україна має відновити свою територіальну цілісність повністю, українські прапори мають замайоріти не тільки над Херсоном і Маріуполем, але й над Донецьком, Луганськом, Ялтою, Симферополем, Севастополем, окупаційний Чорноморський флот має або залишити Крим, або просто піти дути, куди йому й дорога – на дно Чорного моря, куди вже відправився, демонструючи приклад окупантам крейсер "Москва", і сподіваюся, куди будуть відправлені і інші кораблі ВМС Росії.

Танки, які мають перетворюватися на металобрухт, кораблі, які мають тонути на дні морському, загарбники, які мусять знаходити собі могилу в українській землі – це все має стати реальністю для РФ, аж до краху криміналізованого режиму Володимира Путіна.

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