Зеленский: если РФ убивает мирных жителей, мы не можем вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о риске прекращения переговоров с Россией в случае убийств оккупантами пленных гражданских и военных. Такие действия Кремля могут оказаться решающими в вопросе продолжения дипломатического урегулирования ситуации.

Об этом он рассказал в интервью Королевскому институту международных отношений. Зеленский подчеркнул важность этого пункта для него лично и для всей страны.

"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", – отметил президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский пригрозил России завершением процесса переговоров в случае уничтожения защитников Мариуполя.