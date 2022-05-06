Зеленский: если РФ убивает мирных жителей, мы не можем вести переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о риске прекращения переговоров с Россией в случае убийств оккупантами пленных гражданских и военных. Такие действия Кремля могут оказаться решающими в вопросе продолжения дипломатического урегулирования ситуации.
Об этом он рассказал в интервью Королевскому институту международных отношений. Зеленский подчеркнул важность этого пункта для него лично и для всей страны.
"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", – отметил президент.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский пригрозил России завершением процесса переговоров в случае уничтожения защитников Мариуполя.