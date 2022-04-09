Застрелили в плену и выбросили тело на улицу: выяснились детали расправы оккупантов над литовским режиссером в Мариуполе

Стало известно, как погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс в Мариуполе. Мужчину русские оккупанты захватили в плен, а затем расстреляли.

Жена замученного и убитого литовца, рискуя собственной жизнью, увезла тело мужчины из заблокированного рашистами города. Об этом преступлении России, а также страшной смерти украинского журналиста и писателя Евгения Баля под Мариуполем рассказала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Появилась новая информация об обстоятельствах гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Он попал в плен к рашистам, которые впоследствии его расстреляли. Тело режиссера оккупанты выбросили на улицу. Его жена, рискуя жизнью, вывезла тело из блокированного города ", – сообщила Денисова.

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Омбудсмен отметила: о том, как погиб литовский журналист, Украина знала раньше. Однако эта информация не разглашалась, пока бесстрашная вдова убитого литовского режиссера не оказалась в безопасности на родине.

Это преступление – далеко не единственное, совершенное российскими оккупантами в отношении культурных деятелей и журналистов. Так, под тем же Мариуполем, в поселке Мелекино, погиб украинский журналист, писатель и волонтер Евгений Баль. Мужчину, которому было 78 лет, путинские убийцы забрали прямо из его дома еще 18 марта и жестоко пытали в течение трех суток.

"Поводом для задержания вроде бы стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Через три дня его отпустили с жестокими побоями. 2 апреля Евгений Баль ушел из жизни. Его смерть наступила вследствие пыток, которым подвергли журналиста-ветерана российские оккупанты", – отметила Денисова. .

Она напомнила, что убийства и пытки в отношении журналистов нарушают целый ряд международных конвенций и деклараций и являются военным преступлением.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты совершения РФ военных преступлений, преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине", – призвала Денисова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналист Fox News, попавший под обстрел оккупантов в Киевской области, потерял часть ноги и ослеп на один глаз. Двое его коллег во время этого обстрела погибли.

Также в Киевской области нашли мертвым украинского фотографа Макса Левина. Он поехал фиксировать преступления захватчиков в середине марта – и исчез. Впоследствии его обнаружили в одном из сел области. Рашисты застрелили безоружного фотографа, выпустив в него две пули.