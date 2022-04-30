Заставляют сдирать татуировки камнями: мэр Мариуполя рассказал о зверствах российских оккупантов

Российские оккупанты создали четыре фильтрационных лагеря для жителей Мариуполя, через которые они проходят перед депортацией в РФ. Там людей подвергают самым разным пыткам.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга 29 апреля. По его словам, оккупанты издеваются над людьми и физически, и психологически.

Особенно жестоко россияне обращаются с мужчинами, у которых на теле есть какие-либо татуировки.

"Если им татуировки кажутся похожими на националистические символы, они дают парню камешек и говорят: стирай. И он стирает с кожи эти татуировки, а россияне хохочут. Это происходит в Мариуполе, в 21 веке", – говорит Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Мариуполе российские оккупанты забирают у людей деньги и выманивают их персональные данные. Это делают, в частности, с помощью фейковых банкоматов, которые установили в разных часть города.