Защитники юга Украины за сутки ликвидировали больше 80 оккупантов и 13 единиц вражеской техники

Украинские защитники продолжают бить врагов на южном направлении. В течение 10 апреля было ликвидировано еще 84 российских оккупантов.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook. Отмечается, что ВСУ продолжают удерживать освобожденные от РФ территории.

Наши воины уничтожили 13 единиц вражеской техники. "Среди трофеев защитников Украины – многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отмечается в сообщении.

При этом в Черноморской операционной зоне остаются на позициях корабли противника, враг продолжает блокировать порты и проводить разведку.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за 46 дней полномасштабной войны защитники Украины ликвидировали более 19000 российских оккупантов. Также враг теряет технику в крупных объемах. В частности, удалось уничтожить более 150 самолетов и почти 140 вертолетов, более 700 танков, почти 2000 бронированных машин и тысячи единиц другой техники и вооружения.