Защитники юга Украины ликвидировали 16 оккупантов и вражескую бронетехнику

На юге Украины 29 апреля Вооруженные силы нанесли сокрушительный удар российским захватчикам – силы обороны нанесли 23 поражения позиций противника. Было ликвидировано 16 оккупантов.

Кроме того, "вторая армия мира" потеряла свою военную технику. Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South" по итогам 65-го дня войны с Россией.

Российские военнослужащие за день потеряли бронированную и автомобильную технику, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

"Силы обороны юга Украины продолжают ведение боевых действий и укрепление занятых рубежей. Ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией нанесено 23 поражения позиций противника", – говорится в ежедневной сводке.

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В командовании рассказали, что в Херсонской области оккупанты и коллаборанты меняют риторику относительно планов на референдум, но пытаются подкупить население рублевыми выплатами.

В Николаевской области задержали трех российских военных, которые входили в состав группировки, пытавшейся захватить Южноукраинскую АЭС. Возле Николаева обнаружили схрон с противотанковым вооружением, который обустроила российская диверсионно-разведывательная группа.

В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно угрозы вторжения российских войск из непризнанной республики. В самом же приднестровском регионе Молдовы РФ продолжает распространять фейки по поводу угрозы населению региона со стороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают нести потери не только на земле, но и в воздухе. В течение 29 апреля защитники украинского неба поразили десять вражеских целей.