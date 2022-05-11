Защитники юга ликвидировали почти 80 оккупантов и колонну вражеской техники: ВСУ готовы к наступлению

На южном направлении защитники Украины ликвидировали 79 российских оккупантов. Подразделения ВСУ надежно обороняют свои позиции и готовы к наступлению.

Об этом сказано в заявлении оперативного командования "Юг" в Facebook. В течение 10 мая помимо личного состава вражеская армия потеряла 12 единиц техники – беспилотники, гаубицы, автомобили и бронированную технику.

Отмечается, что за минувшие сутки ракетно-артиллерийскими подразделениями, авиацией Воздушных сил и Сухопутных войск в было нанесено поражение более 90 целей на вражеских позициях.

"Наши подразделения на Херсонщине и Николаевщине, вдоль линии столкновения, крепко держат занятые позиции в готовности продвигаться на восток", – заявляет ОК "Юг".

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Напомним, общие потери врагов с 24 февраля уже превысили 26 000 человек личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны РФ лишилась более 7 тысяч единиц боевой техники. Самым дорогим в списке потерь врага стал крейсер "Москва" – $750 млн. Общие убытки Кремля оцениваются в $34 млрд, и это куда больше, чем изначально планировала власть РФ.