Защитники в зоне ООС отразили 10 вражеских атак: уничтожены четыре десятка бронетехники, танки и БПЛА

В воскресенье, 1 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. В результате действий украинских бойцов, рашисты лишились 2 танков, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщили в Facebook Операции объединенных сил. Кроме того, отмечается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.

Также командование ООС подвело итоги недельных потерь рашистов в регионе, которые им нанесли украинские защитники. Так, украинские военные отбили 63 вражеских атаки, а рашисты "обеднели" на:

45 танков;

43 артиллерийские системы;

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4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники;

6 боевых специальных машин;

3 единицы специальной инженерной техники;

68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага

6 самолетов;

32 беспилотных летательных аппарата;

2 крылатые ракеты.

Напомним: также 1 мая украинские защитники на востоке Украины отразили 5 атак российских фашистских войск и уничтожили 57 оккупантов. Кроме того, артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по месту хранения боекомплекта оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне защитники ООС отразили 9 атак рашистов. Также уничтожена одна артиллерийская система, 8 танков, 24 единицы боевой бронированной техники, одна боевая специальная машина и 5 автомобилей врага, в частности, 2 топливозаправщика.