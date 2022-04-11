Защитники Украины в зоне ООС уничтожили два вертолета и много боевой техники оккупантов

Защитники Украины в течение 11 апреля отбили 6 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. ВСУ продолжают мужественно сдерживать наступление врага.

Армия РФ потеряла еще 4 танка, 5 единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, а также 8 артиллерийских систем.

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом два вражеских вертолета и четыре беспилотника.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано около 19500 российских оккупантов. Также враги потеряли более 150 самолетов, почти 140 вертолетов, более 700 танков и тысячи единиц другой боевой техники.