Защитники Украины устроили врагу зарядку: оккупанты разбежались по полю после уничтожения техники. Видео

Украинские защитники показали, какую разминку устраивают российским оккупантам. Они эффектно ударили по технике врага, "спрятавшейся" в посадке вдоль поля.

После обстрела напуганные оккупанты начали разбегаться кто куда. Кадры такой зарядки опубликованы в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что атаку на засаду захватчиков устроили воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Видео дня

"День должен начинаться с зарядки. Даже если не хочешь. Поскольку орки не очень любят утренние упражнения, ребята из 59-й ОМПБр всеми силами помогают им получить необходимый заряд бодрости, организуя утреннюю пробежку и отжимания", – говорится в сообщении.

На кадрах видны точные попадания по технике оккупантов, стоявшей в посадке у дороги среди украинского поля. Вражеские машины загорелись, а из-за деревьев стали разбегаться их владельцы.

Оккупанты сначала бежали по дороге, а когда позади раздавались новые выстрелы – падали в канавы, отделяющие дорогу от поля. Эти кадры на видео иронически сопроводили мелодией из советского фильма "Джентльмены удачи".

"А чтобы заряд не пропал даром, можно заодно и минометную батарею противника уничтожить", – прокомментировали защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе украинские защитники уничтожили часть вражеской БТГр, члены которой отметились зверствами и в Сирии. В сети опубликовали фото 18+ ликвидированных оккупантов и их документов.