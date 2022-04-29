Защитники Украины уничтожили больше 170 оккупантов на востоке: отчет за день

Российские войска в течение 29 апреля четыре раза атаковали позиции защитников Украины на восточном направлении. В результате оккупанты понесли огромные потери.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

Было ликвидировано еще 173 оккупанта.

Также ВСУ уничтожили много вражеской боевой техники: 4 танка, 6 боевых машин пехоты, 2 бронетранспортера, 13 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем, 2 минометных расчета, 5 беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля в войне против Украины потеряла 23 тысячи солдат и офицеров. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще около 200 оккупантов.