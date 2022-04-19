Защитники украинского неба за сутки сбили вражеский истребитель, ракеты и БПЛА

Защитники украинского неба в течение 18 апреля сбили семь вражеских воздушных целей. Российские оккупанты потеряли еще один истребитель Су-30, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ, опубликованной в ночь на 19 апреля в Facebook. Оккупантам нанесли потери подразделения противовоздушной обороны и бойцы сухопутных войск.

"Авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам", – отмечается в сообщении.

За 54 дня полномасштабной войны против Украины российские оккупанты потеряли уже почти 170 самолетов и около 150 вертолетов. Также у врагов стало меньше на 150 беспилотников и почти 70 средств противовоздушной обороны. Всего было ликвидировано около 20 600 оккупантов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оборона Мариуполя продолжается, командование ВСУ принимает все возможные меры для помощи защитникам города-героя. Также украинские военнослужащие обеспечивают защиту Николаева и уничтожают оккупантов в пригороде Херсона. Продвинуться в направлении Запорожья россиянам тоже не позволяют.