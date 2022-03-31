Защитники украинского неба уничтожили еще 4 вражеских самолета: итоги дня от Воздушных сил

Защитники Украины продолжают очищать небо от вражеской армии. В течение 30 марта было уничтожено еще четыре самолета российских оккупантов, один беспилотник и две крылатые ракеты.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook в ночь на 31 марта. В течение двух последних суток РФ изменила тактику и сосредоточила активность на восточном направлении.

"Во время авианалетов в Харьковской области от огня наших зенитных ракетных подразделений рашисты потеряли четыре самолета, предварительно, истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также имеются сведения об сбитии двух крылатых ракет врага по разным направлениям", – сказано в сводке.

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Отмечается, что оккупанты пытаются избегать прямого контакта с украинскими истребителями и не входить в зону действия нашей ПВО после того, как 29 марта потеряли сразу 8 самолетов и 3 вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине было ликвидировано уже около 17 300 оккупантов. Также россияне потеряли более 600 танков, 1700 боевых бронированных машин, свыше 260 самолетов и вертолетов, 80 беспилотников, около 1200 единиц автомобильной техники, а также другое вооружение.

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