Защитники украинского неба сбили три крылатых ракеты оккупантов – отчет Воздушных сил

За прошедшие сутки, 8 мая, защитники украинского неба поразили 10 воздушных целей российских оккупантов. В частности, бойцы сил противовоздушной обороны сбили три вражеских крылатых ракеты.

Они также уничтожили в небе над Украиной пять российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сказано в ежедневном отчете Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что были сбиты четыре БПЛА "Орлан-10" и один "Форпост".

Еще два беспилотника "Орлан-10" сбили зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск ВСУ.

В отчете также сказано, что ударная авиация Воздушных сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам. Таким образом наши защитники лишают врага возможности идти в наступление на отдельных направлениях.

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Напомним: Одесчина 8 мая с самого утра подвергалась российским ракетным ударам, но не все вражеские атаки были успешными. Четыре ракеты сбили украинские силы ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшую неделю Вооруженные силы Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 71 вражескую атаку. В воскресенье, 8 мая, отпор российским оккупантам дали шесть раз.

За 7 дней было уничтожено 67 танков и 2 самолета.