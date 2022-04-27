Защитники украинского неба "приземлили" российские самолет с вертолетом и сбили вражеские крылатые ракеты

Противовоздушная оборона продолжает уничтожать оккупантов в воздушном пространстве. В течение 26 апреля удалось поразить минимум семь вражеских целей.

Как сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, наши защитники сбили самолет-штурмовик Су-25 и вертолет Ка-25.

Также украинские военнослужащие уничтожили две вражеские крылатые ракеты и три беспилотника (вероятно, "Орлан-10").

"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за два месяца полномасштабной войны против Украины армия оккупантов потеряла более 22 тысяч солдат. Также россияне потеряли уже более 180 самолетов, 150 вертолетов, а также свыше 200 беспилотников. Уничтожено почти 70 вражеских средств ПВО.