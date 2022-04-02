Защитники заблокированного и уничтоженного российскими оккупантами Мариуполя продолжают держать оборону. За последние два дня они снова нанесли врагу потери.

Однако воины просят о деблокаде города ради того, чтобы вывезти детей, на долю которых выпали нечеловеческие страдания. Об этом заявил заместитель командира "Азова" с позывным "Калина". Его обращение было опубликовано в Telegram-канале полка.

"Только за вчера было уничтожено 2 БМП, а сегодня - 1 танк и вражеская пехота. Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого. Верим, что у Украины есть решение выхода из этой ситуации", - отметил воин. .

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Он напомнил о примерах побед украинских воинов, которые есть на протяжении всей нашей истории. И призвал вспомнить о героизме своих предков сегодняшних украинцев.

"Калина" подчеркнул: самое важное сейчас – спасти маленьких мариупольцев. Он призвал сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со спецтехникой – чтобы разбирать завалы и спасать детей, которые еще могут жить под глыбами кирпича и бетона на местах разрушенных рашистами домов.

"Калина" попросил каждого представить маленькую одинокую душу, которая прямо сейчас ждет спасения.

"Разве этот ребенок виноват в том, что малый кремлевский карлик дал своим ублюдкам приказ уничтожить его? Что родители погибли от урода-пилота, сбросившего бомбу на ее дом? Разве этот маленький сверток души виноват, что отравленная российской пропагандой мать русского солдата отправила своего сына убивать граждан другой страны? Представьте его. Не всех детей сразу, которых здесь тысячи. Представьте одного, с его историей, его цветом глаз и волосами, его именем. Представьте - и попробуйте сказать, что он не стоит спасения. Что вы, взрослые , не можете рискнуть ради него одного. Что это невозможно", - эмоционально сказал замкомандира "Азова".

Он заверил: защитники города не отступят и не сложат оружие. Но они умоляют спасти детей.

"Мы боремся и продолжаем борьбу. Но чувствовать боль каждого ребенка - невероятно трудно. Помогите нам бороться. Заберите детей, чтобы не было этой боли. Сделайте все, что возможно, чтобы победить зло. Не можете держать оружие в руках - лечите, стройте, производите, блокируйте российские сайты и группы, кричите о преступлениях. Не переставайте призывать мир о помощи Мариуполю", - резюмировал защитник украинского города на побережье Азовского моря.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что росСМИ соврали о ликвидации замкомандира полка "Азов".

Опровергая ложь о собственном "бегстве" и "гибели", "Калина" записал видео из заблокированного Мариуполя, который он с побратимами продолжает защищать.

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