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Защитники Мариуполя точным ударом уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем. Видео

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
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Защитники Мариуполя точным ударом уничтожили вражескую БМП вместе с экипажем. Видео

Отдельный отряд специального назначения "Азов" четким выстрелом уничтожил в Мариуполе российскую бронированную машину пехоты. Экипаж транспорта сгорел.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале отряда. Отмечается, что украинский защитник попал в оккупантов с первого выстрела, полностью ликвидировав наземную цель. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Азов" ликвидирует неприятельские цели в Мариуполе.
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Также стало известно, что на одной из улиц города "Азов" уничтожил несколько российских военных. "Вы уже навоевались, пацанва. Хорошего по немногу", – говорит один из защитников Мариуполя.

"Азов" ликвидирует неприятельские цели в Мариуполе.

ВСУ уже больше месяца держат оборону приморского города. Армия РФ ежедневно бомбит Мариуполь ракетами и артиллерией. В настоящее время здесь уничтожены практически все жилые дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя на территорию Россию более 31 тысячи человек.