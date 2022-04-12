Защитники Мариуполя рассказали о состоянии пострадавших от атаки неизвестным веществом. Видео

Лица, пострадавшие в результате применения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в Мариуполе Донецкой области, находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских с веществом был минимальным, несколько ближе к эпицентру распыления находились военнослужащие.

Об этом сообщили в Telegram отдельного отряда специального назначения "Азов", который с начала широкомасштабной войны в Украине держит оборону города. Отмечается, что сейчас обследовать место событий в полной мере невозможно, поскольку оккупанты не прекращают обстрелы, чтобы скрыть собственные преступления. Очевидец рассказал, что после распыления неизвестного вещества над эпицентром стоял вроде бы белый туман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Пострадавшие от применения ядовитого вещества пожаловались на шум в ушах, тахикардию, одышку, тошноту и высокую температуру. Также у них наблюдались такие симптомы, как гиперемия лица, повышение артериального давления, изжога и сухость в области ротоглотки и слизистых участков глаз. На данный момент самое плохое состояние от поражения химическим веществом – у пожилой женщины

Напомним: 11 апреля российские оккупанты применили в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.

Источник OBOZREVATEL, приближенный к Министерству обороны Украины, сообщил, что вероятность использования оккупантами химического оружия очень высока.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала войны в Мариуполе Донецкой области из-за обстрелов войсками РФ погибло по меньшей мере 10 тыс. мирных жителей. В то же время количество жертв может превысить и 20 тыс., поскольку за недели блокады города мертвыми телами мариупольцев усеяны практически все улицы.