Защитники Мариуполя, несмотря на численное преимущество врага, проводят контратаки. Видео

Пока российские оккупанты заявляют, что уже получили полный контроль над украинским Мариуполем, защитники города продолжают успешно их "минусовать". Украинские воины пошли в контратаку и ликвидировали немало живой силы рашистов.

Видео операции, в ходе которой бойцы полка "Азов" подошли вплотную к оккупантам и положили не одного захватчика, показали в Telegram-канале подразделения.

"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят контратаку", – подписали видео воины.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как группа защитников Мариуполя заставляет остановиться колонну отжатых оккупантами гражданских автомобилей, которые те "пометили" рашистским знаком "Z".

Видео дня

Украинцы открывают огонь по автомобилям из стрелкового оружия – и рашисты выскакивают из машин и начинают прятаться за транспортными средствами.

Тогда украинские воины обходят их со стороны – и забрасывают гранатами.

В результате, судя по видео, у врага – куча раненых и убитых, а украинцы покидают место боя без потерь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что командир морпехов написал письмо Папе Римскому и попросил спасти людей из Мариуполя. Сергей Волына из заблокированного рашистами города заверил, что будет верен своей присяге до конца – и призвал понтифика сделать для спасения что-нибудь, кроме молитв.