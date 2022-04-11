Защитники Мариуполя наносят удары по оккупантам, несмотря на численное преимущество врага. Видео

Защитники Мариуполя в полной блокаде в почти полностью захваченном врагом городе продолжают держать оборону. И уничтожают технику и живую силу противника.

Бойцы полка "Азов" показали, как отрабатывают по танкам оккупантов на улицах Мариуполя. Воины напомнили, что враг в десять раз превышает украинские силы по численности и имеет огромное преимущество в технике, а также в воздухе и море.

"Их в десять раз больше, у них самолеты и корабли, у них много техники... Но полк "Азов" продолжает уничтожать оккупанта на улицах украинского Мариуполя!" – отметили защитники несгибаемого города.

Видео дня

На видео видно, как украинцы точными ударами уничтожают вражескую технику, которую оккупанты расставили прямо под домами.

Большинство домов после "высокоточных" ударов оккупантов, сбрасывающих сотни бомб на Мариуполь ежедневно, уже разрушены и не пригодны для восстановления.

Напомним, накануне защитники Мариуполя обратились к побратимам с просьбой сделать что-то для деблокирования города. Заместитель командира полка "Азов" рассказал, в каких страшных условиях украинские воины продолжают отчаянную борьбу.

Также "Калина" сообщил, что украинские политики, публично заявляющие, что находятся на связи с защитниками города, не отвечают на звонки уже 2 недели.

По оценкам журналиста Юрия Бутусова, ситуация в Мариуполе критическая, нужно идти на помощь по всем направлениям, каждый час имеет значение.