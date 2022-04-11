Защитники Мариуполя: мы верим в военно-политическое руководство Украины и продолжаем борьбу. Видео

Бойцы полка "Азов", которые продолжают защищать от российских оккупантов окруженный ими Мариуполь, обратились к украинцам и всему цивилизованному миру. Они заявили, что верят в военно-политическое руководство Украины.

Наши защитники отметили, что продолжают сражаться с врагом за украинский Мариуполь. Обращение было опубликовано в Telegram-канале "АЗОВ – Мариуполь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Азовцы призывали людей во всех городах всего цивилизованного мира, у которых есть мужество действовать, выходить на улицы с сине-желтыми флагами. Защитники города просят их призвать политиков действовать решительно, чтобы освободить Мариуполь, Херсон, Изюм и другие населенные пункты, ставшие заложниками в этой войне.

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"Помогайте нашим властям быть услышанными в борьбе за Украину. Сделайте это ради наших мертвых, живых и еще не рожденных", – сказано в заявлении.

А украинцев бойцы "Азова" призвали к борьбе и единству в стремлении победить Россию – "зло, уничтожающее все живое".

"Слышите, украинцы? Никогда не забывайте тех, чьими потомками вы являетесь, чья кровь течет в ваших жилах. Мы все должны быть едины", – говорят азовцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии.