'Раненых много, нужна эвакуация': Паламар рассказал о ситуации на 'Азовстали'

Защитники Мариуполя восстановили связь с госпиталем на "Азовстали", в котором находятся раненые украинские воины. Ранее она была утеряна и никто не знал, что происходит в госпитале, над которым работала вражеская авиация.

Рашисты всю ночь бомбили и обстреливали "Азовсталь", среди защитников есть раненые. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар, которого цитирует "Труха Украина".

По словам Паламара, защитникам города удалось восстановить связь с госпиталем, которая была утрачена после сильных обстрелов и бомбежек "Азовстали" в течение последних суток. "Калина" говорит: ситуация там критическая.

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"‎Раненых много, нужна эвакуация. Нельзя затягивать этот процесс, потому что им нужен нормальный уход, нужны медикаменты, нормальное питание и свежий воздух", - сказал защитник города.

Ранее он рассказал украинским СМИ о потере связи с госпиталем. В это время рашисты продолжали массированные обстрелы территории завода.

"Обстрелы, авиация, всю ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация, и у нас даже нет с ними связи. Мы даже не знаем, куда их всех эвакуировать", – сказал Паламар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-командир "Азова" оценил шансы на деблокаду Мариуполя. По его словам, украинское военное командование продолжает разработку, в том числе, и плана по военному разблокированию города для спасения гражданских и защитников Мариуполя.

Также сообщалось, что оккупанты бьют по Мариуполю неуправляемыми бомбами. Об этом 10 мая заявили в Пентагоне.