Защитники Луганщины 'накрыли' артиллерийский состав РФ и сбили вражеский самолет

В Луганской области украинские воины накануне уничтожили артиллерийский склад российских оккупантов. Он сгорел дотла.

А 11 апреля защитники региона сбили вражеский самолет. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вчера вечером наши накрыли артиллерийский склад - полностью его разбили в Новоайдаре. А сегодня уже сбили один самолет", - сообщил глава Луганской ОВА.

Также Гайдай рассказал об увеличении количества обстрелов, нанесенных оккупантами по мирным населенным пунктам области. За прошедшие сутки враг обстреливал Северодонецк, Лисичанск и другие города и села Луганщины. Есть разрушения, погибли мирные жители.

Видео дня

Бои идут за Кременную, Рубежное и Попасную. В последних двух городах ситуация самая трудная: их оккупанты обстреливают из всего, что имеют, практически круглосуточно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кафиры обстреляли школу и многоэтажки в Северодонецке, вспыхнули пожары.

Также враг снова нанес удар по еще одной железнодорожной станции на востоке Украины.