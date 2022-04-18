Защитникам Мариуполя запретили сдаваться, а воинам 'Азова' прививали культ смерти: российские фейки за 17 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Потому приготовили вам еще одну подборку русских фейков.

Сегодня российское информационное поле умеренное, медийная активность низкая, как обычно в выходные. Постоянные нарративы присутствуют, но нет пропагандистского давления в каком-либо конкретном направлении. Пропагандисты России начали изображать войну с Украиной как войну с НАТО, объясняя тем самым свои военные поражения. Некоторые пропагандисты начали высказываться о выводе русской армии из Украины, утверждая, что основные задачи войны уже выполнены. Эти высказывания будут использованы для зондирования реакции общества на такие действия в будущем.

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Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

Украиной руководят с запада

россия не совершает военные преступления, их совершают украинцы

Украинские беженцы массово совершают преступления и приносят болезни за границу

Санкции против РФ уничтожают Европу

В мире царит русофобия

ФЕЙК: Воины "Азова" поклоняются старым богам

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Опровержение:

За годы батальон "Азов" является страшным сном для россиян. Он был фокусом попыток российской пропаганды обвинить Украину в нацизме в 2014 году, но с тех пор пропагандисты немного увлеклись. Азов стал главной целью российской дезинформационной кампании в Украине. Если происходило что-то плохое, то однозначно был виноват "Азов". Их обвиняли в поддержке ИГИЛ, создании ядерной бомбы, торговле людьми, службе дьявола и, без шуток, попытках воскресить Гитлера. В российских новостях "Азов" был везде. Все ужасающие вещи, которые создавала фантазия российских пропагандистов, были приписаны "Азову" – подразделения, в составе которого менее 6 тысяч воинов, страны с населением 44 миллиона.

Пока российская пропаганда утверждает, что азовцы язычники. Человек из демократического светского государства спросит: "И что?". Но для россиян, чьи мозги десятилетиями промывала пропаганда, все, что не русская православная церковь, плохо и очень страшно.

Другое утверждение этого фейка – , что "Азов" создал собственную религию, отделяющую азовцев от нации и общества. То есть, согласно российской пропаганде, националистический батальон "Азов" хотел отделить себя от нации, для защиты которой создан. По-моему, у российских пропагандистов закончилась фантазия. Может добавить пришельцев? Фейк об инопланетных захватчиках в рядах "Азова" прибавил бы огню российской пропаганде.

Фейк: Мариуполю было запрещено сдаваться

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Опровержение:

Этот фейк очень просто опровергнуть. В начале осады Мариуполя Президент Зеленский связался с защитниками города и сказал им, что они могут выбирать самостоятельно: выйти из города или нет, и никто не будет их обвинять, если они даже решат сдаться в плен.

Героические защитники Мариуполя решили бороться и остаются непоколебимыми до сих пор.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

- офис Президента Украины

– Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины

- главнокомандующий ВС Украины

- Кабинет Министров Украины

– Министерство обороны Украины

- Главное управление разведки Министерства обороны Украины

- служба безопасности Украины

- Министерство внутренних дел

- Национальная полиция Украины

- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

- Государственная пограничная служба Украины

- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

- Центр противодействия дезинформации

- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

- Сухопутные войска ВС Украины

- военно-морские силы ВСУ

- территориальная оборона ВСУ

– Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

- Министерство инфраструктуры Украины

- Укрзализныця

- украеродвижение

- Укравтодор

- Международный аэропорт "Борисполь"

- Администрация морских портов Украины

- Международный аэропорт "Львов"

- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украиной!