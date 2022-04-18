Защитникам Мариуполя запретили сдаваться, а воинам "Азова" прививали культ смерти: российские фейки за 17 апреля
Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Потому приготовили вам еще одну подборку русских фейков.
Сегодня российское информационное поле умеренное, медийная активность низкая, как обычно в выходные. Постоянные нарративы присутствуют, но нет пропагандистского давления в каком-либо конкретном направлении. Пропагандисты России начали изображать войну с Украиной как войну с НАТО, объясняя тем самым свои военные поражения. Некоторые пропагандисты начали высказываться о выводе русской армии из Украины, утверждая, что основные задачи войны уже выполнены. Эти высказывания будут использованы для зондирования реакции общества на такие действия в будущем.
Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:
Украиной руководят с запада
россия не совершает военные преступления, их совершают украинцы
Украинские беженцы массово совершают преступления и приносят болезни за границу
Санкции против РФ уничтожают Европу
В мире царит русофобия
ФЕЙК: Воины "Азова" поклоняются старым богам
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Опровержение:
За годы батальон "Азов" является страшным сном для россиян. Он был фокусом попыток российской пропаганды обвинить Украину в нацизме в 2014 году, но с тех пор пропагандисты немного увлеклись. Азов стал главной целью российской дезинформационной кампании в Украине. Если происходило что-то плохое, то однозначно был виноват "Азов". Их обвиняли в поддержке ИГИЛ, создании ядерной бомбы, торговле людьми, службе дьявола и, без шуток, попытках воскресить Гитлера. В российских новостях "Азов" был везде. Все ужасающие вещи, которые создавала фантазия российских пропагандистов, были приписаны "Азову" – подразделения, в составе которого менее 6 тысяч воинов, страны с населением 44 миллиона.
Пока российская пропаганда утверждает, что азовцы язычники. Человек из демократического светского государства спросит: "И что?". Но для россиян, чьи мозги десятилетиями промывала пропаганда, все, что не русская православная церковь, плохо и очень страшно.
Другое утверждение этого фейка – , что "Азов" создал собственную религию, отделяющую азовцев от нации и общества. То есть, согласно российской пропаганде, националистический батальон "Азов" хотел отделить себя от нации, для защиты которой создан. По-моему, у российских пропагандистов закончилась фантазия. Может добавить пришельцев? Фейк об инопланетных захватчиках в рядах "Азова" прибавил бы огню российской пропаганде.
Фейк: Мариуполю было запрещено сдаваться
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Опровержение:
Этот фейк очень просто опровергнуть. В начале осады Мариуполя Президент Зеленский связался с защитниками города и сказал им, что они могут выбирать самостоятельно: выйти из города или нет, и никто не будет их обвинять, если они даже решат сдаться в плен.
Героические защитники Мариуполя решили бороться и остаются непоколебимыми до сих пор.
Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.
Официальные государственные каналы для получения информации:
– Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины
- главнокомандующий ВС Украины
– Министерство обороны Украины
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины
- Национальная полиция Украины
- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )
- Государственная пограничная служба Украины
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
- Центр противодействия дезинформации
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
- Сухопутные войска ВС Украины
О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:
- Министерство инфраструктуры Украины
- Международный аэропорт "Борисполь"
- Администрация морских портов Украины
- Международный аэропорт "Львов"
- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)
Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украиной!