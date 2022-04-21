Защита Брестской крепости и Мариуполя: сравните, россияне
А теперь предлагаю тему на вынос мозга товарищам из-за поребрика.
Итак. Один из стержней победобесия (которым подменяют разгром 1941 года) - защита Брестской крепости. Оставшиеся без командования (наивысшее воинское звание командира - майор) Около 9 тысяч солдат мужественно защищались на протяжении месяца. Без боекомплекта, медикаментов, воды, продовольствия. В штурме крепости со стороны Вермахта около 15-17 тысяч человек.
Результат - около 2 тысяч убитых, около 6800 пленных.
Оборона длилась 31 день: с 22 июня до 23 июля (последний бой). Потери вермахта (по немецким данным) составили 429 человек убитыми и 668 ранеными.
Зачем перечислять известные факты?
Оборона Мариуполя
Город был заблокирован 3 марта 2022 года.
На начало блокады в численность защитников города не превышала 5,5 тысяч человек. Но, в отличие от Брестской Крепости 1941 года командиры были со своими подразделениями. Кстати, как и во время обороны 1939 года (когда польские части вначале отбивали атаки вермахта, а позже ркка).
Город в блокаде. Защитники без подвоза БК, медикаментов, продовольствия. Система водоснабжения города уничтожена в период со 2 по 4.03.
Город штурмует группировка численностью около 16-18 тысяч человек. Это среднее число: регулярная отправка на тот свет части атакующих заставляет РФ проводить постоянную ротацию.
К чему это я? Брестская крепость держалась 31 день.
Оборона Мариуполя (с момента начала блокады) продолжается 53-й день.
Есть повод сравнить.
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