А теперь предлагаю тему на вынос мозга товарищам из-за поребрика.

Итак. Один из стержней победобесия (которым подменяют разгром 1941 года) - защита Брестской крепости. Оставшиеся без командования (наивысшее воинское звание командира - майор) Около 9 тысяч солдат мужественно защищались на протяжении месяца. Без боекомплекта, медикаментов, воды, продовольствия. В штурме крепости со стороны Вермахта около 15-17 тысяч человек.

Результат - около 2 тысяч убитых, около 6800 пленных.

Видео дня

Оборона длилась 31 день: с 22 июня до 23 июля (последний бой). Потери вермахта (по немецким данным) составили 429 человек убитыми и 668 ранеными.

Зачем перечислять известные факты?

Оборона Мариуполя

Город был заблокирован 3 марта 2022 года.

На начало блокады в численность защитников города не превышала 5,5 тысяч человек. Но, в отличие от Брестской Крепости 1941 года командиры были со своими подразделениями. Кстати, как и во время обороны 1939 года (когда польские части вначале отбивали атаки вермахта, а позже ркка).

Город в блокаде. Защитники без подвоза БК, медикаментов, продовольствия. Система водоснабжения города уничтожена в период со 2 по 4.03.

Город штурмует группировка численностью около 16-18 тысяч человек. Это среднее число: регулярная отправка на тот свет части атакующих заставляет РФ проводить постоянную ротацию.

К чему это я? Брестская крепость держалась 31 день.

Оборона Мариуполя (с момента начала блокады) продолжается 53-й день.

Есть повод сравнить.