Защищает Украину с 2014 года в самых горячих точках: в сети рассказали о Герое, который служит на востоке. Видео

Боевой офицер, полковник Александр Зугравый защищает Украину в самых горячих точках с 2014 года. В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский наградил его званием Героя Украины.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в субботу, 16 апреля показали видео с историей защитника. Как отмечается, Александр Зугравый – профессиональный военный, который сейчас служит заместителем начальника регионального управления территориальной обороны "Схід" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Герой с 2014 года защищает украинцев в самых горячих точках. В частности, он достойно исполнял долг перед родиной в Дебальцево, участвовал в боях за Шахтерск и Савур-Могилу.

Видео дня

В одном из боев Александр Зугравый был тяжело ранен. За мужество и заслуги в защите территориальной целостности Украины воин был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени.

4 апреля 2022 года Зеленский присвоил Зугравому звание "Герой Украины" и вручил орден "Золотая звезда".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ранее наградил 281 военного. Двоим военнослужащим он присвоил посмертно звание "Герой Украины".