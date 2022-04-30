Запорожские теробороновцы сбили вражеский самолет: первые подробности

В пятницу, 29 апреля, в Запорожской области был сбит очередной самолет российских оккупантов. Отмечается, что вражеский борт "приземлили" бойцы местного подразделения Сил территориальной обороны.

"Птичка" армии РФ была сбита в небе над территорией села Малая Токмачка, которое находится неподалеку от Гуляйполя и Пологов. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Подробности об уничтожении вражеского самолета пообещали сообщить позже.

"Украинские воины достойно держат оборону и наносят ответные удары", – сказано в сообщении.

На Запорожье захватчики продолжают проводить наступательные действия в восточных районах области. Россияне активно атакуют в направлении Гуляйполя и населенных пунктов района на границе с Донецкой областью.

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Напомним, что в течение 29 апреля защитники украинского неба поразили 10 вражеских целей. Оккупанты потеряли сразу девять беспилотников "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по всей линии столкновения на Запорожье продолжаются ожесточенные бои за контроль над регионом. Вражеские войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Великой Новоселкой, но вынуждены отступать с существенными потерями.