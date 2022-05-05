Запасы еще есть, а производство уже не наладить: Жданов рассказал, как долго еще Россия сможет бомбить Украину

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у России есть достаточно ракет, чтобы продолжать наносить удары по украинским городам. Для этого страна-агрессор достала все свои ракетные запасы.

В комментарии изданию "Сегодня", Жданов отметил, что вместе с тем наладить производство новых ракет в ближайшем времени практически невозможно для России.

По его словам, до начала вторжения в Украину, количество ракет "воздух-земля" или "земля-земля" оценивалось в 5-7 тысяч. В то же время, как он отметил, эксперты могут не учитывать оружие, которое было снято с вооружения.

"Например, "Точка У" (советский тактический ракетный комплекс. – Ред.). Она была отправлена на хранение в 2019 году и ее убрали из учета. А это была самая массовая ракета в Советском союзе. Сейчас они достают их", – сказал он.

Видео дня

По словам военного эксперта, известно о нескольких тысяч таких ракет. Кроме того, в РФ достали ракету "Оникс". Ранее она также была снята с вооружения, но сейчас находится в боевом составе.

Однако, возобновить производство ракет невозможно, поскольку Россия не имеет для этого современных чипов, считает Жданов. Кроме того, нереально воспроизвести платы 1970-х годов, поскольку эти технологии далеко в прошлом.

"Когда-то называлась цифра, что РФ способна выпускать одну ракету в месяц. Речь идет о такой ракете, как "Калибр". Производственные мощности у них слабые и технологии устаревшие", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жданов высказал предположение, что есть как минимум две причины массированных ракетных ударов России сразу по нескольким областям Украины вечером 3 мая. По его мнению, такая атака произошла не просто так.