Запад ментально уродует детей, НАТО боится России, а Британия против мира в Украине: главные российских фейки за 1 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому подготовили вам очередную подборку русских фейков.

Сегодня в российском информационном поле доминируют новости об атаке на Белгород. Пропагандисты находятся в шоковом состоянии после внезапного вывода русских войск по многим направлениям. Победная кампания, которую рекламировала россия, достаточно быстро перестала быть победной, и, судя по реакции пропагандистов, информационный аппарат не был предупрежден по военно-политическим решениям руководства страны. Восхищенные, пропагандисты пытаются адаптироваться к реальности, которая опровергла большинство их тезисов и нарративов относительно войны. Продолжается охота на "врагов народа", к которым уже относят всех медийных лиц, публично не поддержавших войну россии.

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Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

в Украине есть биолаборатории

мир игнорирует военные преступления ВСУ

санкции против РФ уничтожают Европу

в мире царит русофобия

ФЕЙК: В Европе и США ментально уродуют детей

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Опровержение:

Видим триумфальное возвращение одного из классических фейковых нарративов русской пропаганды. Следуя классическим постулатам фашистских режимов, россия всегда приписывала странам мероприятия моральную деградацию и декадентство, противопоставляя "сокрушающим" европейским ценностям свободы, равенства и принятия - "православную" гомофобию, патриархат и нетерпимость. Согласно кремлевскому мировоззрению, эти темные и архаические "ценности" дают россии моральное преимущество над Европой и США. Поэтому и идет риторика об искажении детей либеральными идеями — только таким образом россия может доказать российскому населению свое преимущество над странами запада.

ФЕЙК: Украина не собирается соблюдать Женевскую конвенцию

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Опровержение:

Снова попытки дискредитировать Украину. Официальные представители правительства и МО Украины неоднократно заявляли о полном соблюдении ВСУ и другими военными формированиями международных законов и норм, в том числе по отношению к военнопленным. Нет никаких улик отказа Украины от Женевской конвенции. Продвигается уже традиционный для России тезис: "все, кто против нас - преступники".

ФЕЙК: Европа не имеет самостоятельности и стратегической автономии

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Опровержение:

Исторически хотя страны Европы тесно сотрудничают с США, экономические и политические решения стран ЕС часто идут вопреки желаниям американцев. Строительство Северного потока-2 – один из последних ярких примеров таких разногласий. Поэтому говорить, что свободные демократические страны ЕС слепо следуют указанию США, это полный абсурд.

ФЕЙК: Британия против "раннего" мира между Украиной и Россией

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Опровержение:

Российская пропаганда снова извращает статьи иностранных изданий. Статья The Times не утверждает, что Великобритания против раннего мира. В статье говорится, что правительство Соединенного Королевства предостерегает от преждевременных договоров с россией, потому что опасается, что другие западные страны склоняют Украину к миру на невыгодных для Украины условиях. Официально Лондон считает, что мирное урегулирование должно быть достигнуто только тогда, когда Украина будет в сильнейшей позиции.

ФЕЙК: НАТО будет воевать до последнего украинца

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Опровержение:

Подобные заявления — часть нарратива по поводу "внешнего управления" и несамостоятельности Украины как государства. Пропаганда России уже долгие годы пытается доказать, что Украиной руководят с запада и это является одним из оправданий российского вторжения. Однако НАТО не является стороной конфликта. Страны ЕС и НАТО поддерживают Украину снабжением оружием, гуманитарной и экономической помощью, но именно Украина и ее Вооруженные Силы противостоят российскому нашествию. Именно украинцы выбрали путь тотального сопротивления в воздухе и на земле, в полях, селах и городах. Именно украинцы намерены воевать до последнего россиянина.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

- Офис Президента Украины

- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

- Главнокомандующий ВС Украины

- Кабинет Министров Украины

- Министерство обороны Украины

- Главное управление разведки Министерства обороны Украины

- Служба Безопасности Украины

- Министерство внутренних дел

- Национальная полиция Украины

- Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

- Государственная пограничная служба Украины

- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

- Центр противодействия дезинформации

- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

- Сухопутные войска ВС Украины

- Военно-морские силы ВСУ

- Территориальная оборона ВСУ

- Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

- Министерство инфраструктуры Украины

- Укрзализныця

- Украеродвижение

- Укравтодор

- Международный аэропорт "Борисполь "

- Администрация морских портов Украины

- Международный аэропорт "Львов"

- Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!​

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