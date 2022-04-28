Замороженные активы РФ должны быть конфискованы и переданы на восстановление Украины, – Тимошенко

Все дружественные Украине государства должны конфисковать деньги РФ и отдать их на восстановление отечественной инфраструктуры и поддержки украинцев, оставшихся в результате войны без жилья и средств к существованию.

Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Единых новостей".

"Эти санкционные деньги могли бы помочь Украине восстановить разрушенную инфраструктуру, жизнь украинцев и дать колоссальный импульс для развития экономики", считает – Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, получить эти средства абсолютно реально, и в большинстве парламентов мира уже внесены соответствующие законопроекты на эту тему, так что от украинской стороны требуется объединение усилий для стимулирования скорейшего принятия этих документов.

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"Я призываю украинские власти и дипломатию на всех уровнях включиться в переговорный процесс со всеми странами Запада, которые арестовали деньги РФ и ее банков и добиваться принятия специальных законов в соответствующих национальных парламентах, чтобы эти деньги поступили в Украину. У нас очень мало времени, нам нужны эти деньги сегодня", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Также она поблагодарила Конгресс США за принятое решение о продаже замороженных предметов роскоши российских подсанкционных олигархов и направлении средств на помощь Украине.