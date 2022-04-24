Замкомандира 'Азова': пока вы наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей. Видео

Заместитель командира полка "Азов", удерживающего оборону Мариуполя, капитан Святослав Паламар подчеркнул, что российские оккупанты в стремлении разрушить город не смотрят даже на светлый праздник Пасхи. В этот день они продолжают обстреливать его из артиллерии и сбрасывать авиабомбы.

О ситуации он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале полка. Военный отметил, что параллельно ужасам, которые видят они, в "мирных" регионах люди наслаждаются пасхальным перемирием (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Христос воскрес, уважаемая Украина! Сегодня великий день, несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, гатит корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать", – начал заместитель командира "Азова".

Видео дня

Он поделился, что хочет, чтобы в этот день украинцы на фронте, у себя дома или в переселении задумались о ценностях, которые на 60-е сутки войны уже должны били бы измениться.

"Убежден, что каждый уже понял: материальное – это ничто по сравнению с тем, чтобы объять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной", – подчеркнул Паламар.

От имени своих бойцов он поблагодарил людей, которые не на словах, а на деле пытаются помочь мирным жителям Мариуполя эвакуироваться с такой опасной территории. Также выразил благодарность тем, кто прилагает максимум усилий для освобождения из окружения военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника.

"Большое уважение к побратимам, которые положили свои жизни ради безопасности Родины и всего мира", – добавил Паламар.

Он призвал весь цивилизованный мир сделать все, чтобы военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к погибшим сослуживцам.

"И помните: в это время, когда вы посылаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", – подчеркнул защитник города-героя.

Ранее защитники Мариуполя показали фото разрушенного оккупантами города с высоты. Они подчеркнули, что в праздник Пасхи к городу Марии прикован взгляд даже Бога.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, несмотря на великий христианский праздник Пасхи, "набожные" и "богобоязненные" российские захватчики непрерывно атакуют "Азовсталь" в Мариуполе. На территории комбината находятся защитники города и многие мирные жители, преимущественно – женщины и дети.