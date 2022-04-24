Залужный рассказал историю защитника Украины, который вернулся из Франции, чтобы служить в ВСУ. Фото

Украинский военный родом из Полтавы с соответствующим позывным вернулся в родную страну из Франции, как только узнал о начале войны. Дома он был полтора часа, обнял родных, взял бронежилет и каску и поехал в военкомат.

Историю украинского Героя в Facebook рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. По его словам, за границей "Полтава" работал дальнобойщиком, однако узнав о вторжении России, не смог там оставаться.

У мужчины уже был опыт войны – в 2014-2015 годах, он воевал на Донбассе. В настоящее время попал в 72-ю отдельную механизированную бригаду им. Черных Запорожцев и со своим подразделением приехал на позиции.

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"В бою под Мощуном я понял, что имею рядом надежных людей, которые всегда прикроют спину. В 14-м году я говорил, что есть боевые побратимы, за которых я отдам жизнь. С началом полномасштабного вторжения я могу сказать, что миллионы украинцев являются моими боевыми побратимами. И детки, и взрослые – все, у кого Украина в сердце", – рассказал "Полтава".

Он горько добавил, что никогда в жизни не хотел бы, чтобы его ребенок и миллионы других знали, что такое война, взрывы, бомбы. Однако, как бы ни было тяжело, он уверен, что Украина победит.

"Этого ждет не только моя дочь, но и другие украинские дети, ожидающие пап и мам", – добавил боец, поцеловав плетеную салфетку с вышитым смайликом, которую сделала его 13-летняя дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 320 тысяч украинцев, большинство из которых мужчины вернулись домой с тех пор, как началось полномасштабное вторжение России в Украину. Многие приехали воевать.

По словам одного из мужчин, он приехал домой из Гданьска (Польша), а его товарищ – из Франции. Судя по всему, мужчина уже воевал: "Едем защищать родину – как всегда. Не впервые уже. Руки, которые имеют какой-то опыт, пригодятся".