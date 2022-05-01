Залужный провел разговор с американским коллегой Милли: говорили о ситуации на фронте и поставках вооружения

Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Они обсуждали поставки в Украину вооружения, боеприпасов и техники.

Об этом Залужный рассказал в Facebook. По его словам, с американским генералом также обсуждалась перспективная модель ВСУ.

"Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", – заявил Залужный.

Генерал-лейтенант обсудил с Милли тяжелую ситуацию на востоке Украины, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях. Там оккупанты сосредоточили максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки.

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"Искренне благодарим наших партнеров за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию", – добавил Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины готовились к отражению полномасштабной вооруженной агрессии со стороны России последние восемь лет. Залужный накануне показал, как наши защитники бьют российских оккупантов.